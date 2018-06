Siracusa, ampio incendio nella piazzetta di via Antonello Da Messina

E' divampato intorno alle 16 un incendio, che ha immediatamente preso vaste dimensioni, nella piazzetta di via Antonello da Messina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

La colonna di fumo, gli odori ed erbacce bruciate sono state percepite sia nella zona del viale Zecchino, che in quella di viale Santa Panagia