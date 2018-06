Augusta, cronaca di una tragedia in mare: 12 cadaveri abbandonati in acqua per mancanza di celle frigo a bordo della nave

I 41 superstiti del naufragio del 12 giugno sono arrivati vicino alla costa siciliana, davanti il porto di Augusta, ma manca il coordinamento con il governo italiano. Si trovano sulla Trenton della marina militare statunitense perche' l'Ong Sea Watch non li ha presi a bordo dopo il divieto di attraccare nei porti italiani.

Secondo quanto riferito dal quotidiano La Repubblica, sarebbero 12 i cadaveri lasciati in mare per mancanza di celle frigo sulla nave.

La nave per ore aveva atteso le istruzioni del Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma per effettuare il trasbordo dei 41 migranti recuperati dalla “Trenton”.