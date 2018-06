Siracusa, Salvo Baio su dimissioni Lo Giudice: "atto di sensibilità politica e morale"

"Nel Partito democratico è caduto il silenzio sulle dimissioni di Alessio Lo Giudice da segretario provinciale". Commenta così l'addio di Lo Giudice dal ruolo di segretario provinciale del pd, Salvo Baio, componente della direzione provinciale.

"Apprezzo la sua decisione e la considero un atto di sensibilità politica e morale. - continua Baio - Lo Giudice ritiene che quando si perde in modo così disastroso, come è successo al Pd, la responsabilità sia di chi dirige il partito e perciò ne ha tratto le conseguenze. Altri, invece, che sono responsabili quanto lui, se non di più, ritengono invece di essere estranei al disastro elettorale e non vorrei che pensassero che sono stati gli elettori a non aver capito. Si può discutere sull'opportunità di dimettersi prima del ballottaggio, ma i risultati del primo turno sono sotto gli occhi di tutti e Lo Giudice non poteva ignorarli, come invece hanno fatto altri. Da qui -conclude - il mio apprezzamento e la mia solidarietà ad Alessio".