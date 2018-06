Canicattini Bagni, musica da camera: da Sabato al via la stagione musicale con “Tramonti Musicali”

Prendono vita da Sabato 16 Giugno i primi appuntamenti musicali della nuova stagione estiva del Comune di Canicattini Bagni, realizzati con la collaborazione delle varie realtà associative, culturali, produttive e professionali della città.

La prima manifestazione “Tramonti Musicali”, curata dall’Associazione musicale “Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni”, presieduta da Sebastiano Scaglione, vedrà, con la Direzione Artistica di Lucia Basile, in collaborazione con Stefano Linares, quattro appuntamenti, divisi tra il salone di Palazzo Messina Carpinteri in via XX Settembre, e il terrazzo del Museo TEMPO di via XX Settembre - via De Pretis.