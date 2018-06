Siracusa, lavoro nero: oltre 60mila € di multa

Otto ispezioni in altrettante aziende dislocate tra i comuni di Melilli, Priolo Gargallo, Augusta, Carlentini e Pachino. Si tratta di un grande controllo del lavoro nero nella provincia aretusea messo in capo dai Carabinieri del Nil e dal personale Asp.

Controllati 82 lavoratori di cui 16 sono risultati occupati in nero.

Ma le verifiche stanno andando avanti, a seguito di irregolarità riscontrate in materia di durata dell’orario di lavoro e tutela del diritto alle ferie retribuite ed ai riposi settimanali.

Tra le otto aziende, inoltre, è stato trovato lavoro nero oltre la soglia del 20% dei lavoratori complessivamente impiegati, quindi è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale per quattro di esse: si tratta di un supermercato, di due imprese edili ed una impresa agricola.

Inoltre è stata disposta l’immediata rimozione di un impianto di videosorveglianza privo di autorizzazione, che consentiva il controllo dei dipendenti anche tramite dispositivi cellulari da parte del datore di lavoro.

Violazioni in materia di sicurezza sono costate due denunce ad altrettanti datori di lavoro, che non hanno provveduto ad allestire il ponteggio, mettendo a rischio caduta i lavoratori.

Le sanzioni amministrative irrogate ammontano a quasi 60 mila euro e le ammende contestate ammontato a quasi 17 mila euro.

I controlli dei Militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro proseguiranno anche nei prossimi giorni.