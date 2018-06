Rosolini, spaccia cocaina e eroina: arrestato

Le indagini portano al sospetto che potesse spacciare. I Carabinieri lo fermano, tentano la perquisizione, lui prova a fare resistenza ma non ci riesce. E' successo ieri pomeriggio, a Rosolini. Lui è Rosario Scifo, 50 anni, arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo, infatti, è stato trovato in possesso di 3 dosi già confezionate di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e “eroina”. Adesso si trova ai domiciliari