Siracusa, amministrative: dopo 4 giorni i dati ufficiali. Reale 20.332 preferenze, Italia 10.701

Calcoli, conteggi, discussioni e tensioni sono acqua passata, almeno per quanto riguarda le candidature a sindaco delle elezioni amministrative del 10 giugno. A distanza di 4 giorni, infatti, finalmente l'Ufficio elettorale centrale ha diffuso i numeri di tutte le sezioni di tutti i candidati alla poltrona di primo cittadino.

Il meno votato è stato Ciccio Midolo (Lega) che ha preso solo 726 voti. Subito dopo Fabio Granata con le liste Diventerà Bellissima e Oltre, che presto diventerà un movimento, che ha collezionato 3.137 preferenze. Salendo troviamo Giovanni Randazzo che, alla prima corsa elettorale, ha conquistato 3.659 voti. Distacco con Fabio Moschella, il candidato sostenuto dal Partito Democratico, che ha avuto 7.137 voti. Più di mille voti in più per la candidata del Movimento Cinque Stelle, Silvia Russoniello che ha collezionato 8.871 preferenze.

E poi i più votati: Francesco Italia sostenuto da tre liste civiche con 10.701 preferenze (19,6%), ed Ezechia Paolo Reale sostenuto da otto liste provenienti dal mondo civico e politico, in assoluto il più votato con 20.332 preferenze (37,2%).

Ieri sera, come da regolamento, è stato ufficializzato il ballottaggio tra Reale e Italia, fissato per il 24 giugno. Adesso l'Ufficio elettorale centrale, riunito a Palazzo Vermexio in Aula Consiliare, andrà avanti con le verifiche su liste e candidati consiglieri comunali.