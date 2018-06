Noto, prima tentano un furto e poi rubano 25euro a una donna anziana

La Polizia di Stato di Noto ha denunciato N.G. (24 anni) e B.S. (24 anni) entrambi residenti a Noto e già conosciuti alle forze di polizia, rispettivamente per tentato furto aggravato in abitazione e per furto consumato in abitazione.

In due infatti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, pare che abbiano cercato di sfondare una porta di un’edicola in Via Cirillo per mettere a segno un furto, non riuscito grazie all'intervento degli Agenti di Polizia.

Ma ci sarebbe anche un secondo episodio di furto, questa volta andato a buon fine. Il fatto sarebbe accaduto lo scorso 7 aprile intorno alle 17.30. Stavolta però l'autore sarebbe solo N.G., il quale dopo essersi introdotto nell’abitazione di una donna ultrasettantenne, avrebbe rubato, con la complicità di alcuni minori, la cui posizione è al vaglio della competente Procura Minorile di Catania, la somma di 25 euro custodita in un borsello.