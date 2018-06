Infrastrutture, l’On. Cafeo: "Il MIT accoglie le modifiche alla Ragusa-Catania, opera adesso realizzabile"

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto le modifiche al progetto della Ragusa-Catania”. A darne notizia è l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

“Le modifiche del progetto in Project Financing – continua Cafeo – presentate dalla componente privata che realizzerà i lavori sono state dunque accolte dal MIT e l’opera potrà così finalmente partire ed essere completata”.

“Sulla situazione dell’autostrada Siracusa-Gela – prosegue ancora Cafeo – una delle incompiute simbolo sella Sicilia, pur auspicando che l’ottimismo espresso in queste ore dalla collega On. Cannata trovi finalmente sostegno nei fatti, non posso che considerare tali affermazioni quanto meno premature”.

“Dopo aver incontrato l’assessore Falcone – spiega l’On. Cafeo – ho appreso infatti che non soltanto il contratto tra Società Condotte Spa e Cosedil Spa è subordinato all’approvazione del Tribunale Fallimentare ma che il CAS, nelle more di consentire finalmente la realizzazione dell’opera, prima di dare corso al nuovo contratto, pretende che vengano rese garanzie certe sia sulle tempistiche per ultimare l’opera sia per il saldo dei debiti contratti verso le imprese”.

“Considerata la delicatezza del tema e la necessità che numerose condizioni preliminari vengano soddisfatte prima di arrivare ad un completa soluzione della vicenda – conclude l’On. Giovanni Cafeo – sarebbe meglio aspettare prima di rilasciare dichiarazioni trionfali, non supportate purtroppo dai fatti”.