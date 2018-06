Il mesotelioma colpisce sempre di più la provincia aretusea, il 57% si ammala sul posto di lavoro

Sono in tutto 1504 casi di mesotelioma (il tumore al polmone derivante dalle fibre di amianto) riportati nel Registro regionale con dati aggiornati fino a dicembre 2016. Nel periodo dal 1998 al 2015 sono le province di Palermo, Catania, e Siracusa quelle più colpite. Se si analizzano i dati rapportandoli alla popolazione, si nota che la provincia a più alta incidenza media annuale è Siracusa, seguita da Palermo e Ragusa. Analizzando i dati per sesso si osserva che per i maschi le province a più alta incidenza sono le stesse, mentre per le femmine dopo Siracusa c'è Messina e Catania.

La provincia aretusea, sempre secondo numeri aggiornati a dicembre 2016, conta 2016 casi di mesotelioma (maschi 172, femmine 44).

Il 57% di questi casi si sono ammalati sul posto di lavoro.