Cani randagi aggrediscono un bambino ad Augusta, associazione Bella Storia: Mangano "Bisogna intervenire"

"Le recenti dichiarazioni dell’assessore Pulvirenti lasciano sicuramente degli spunti di riflessione. La notizia rilanciata in queste ore a seguito di un’aggressione di un gruppo di cani randagi ad un bambino è una cosa molto grave e da attenzionare. Riteniamo fondamentale accelerare i lavori per l’ambulatorio veterinario cittadino di cui l’attuale chiusura viene giustificata da un bilancio non approvato, ma siamo sicuri che grazie alla netta maggioranza grillina il bilancio verrà presto approvato così da garantire la riapertura del locale in questione come promesso da anni”, così Manuel Mangano, presidente dell’Associazione Bella Storia, commentando i recenti gli ultimi episodi di randagismo ad Augusta.

“Invitiamo l’assessore competente ad intervenire consigliando di avviare al più presto dei dialoghi con i veterinari che operano nel territorio augustano e provinciale nel tentativo di creare delle convenzioni che potrebbero essere istituite grazie alla collaborazione di ENPA (Ente Nazionale Protezioni Animali), così come già avviene con numerose associazioni italiane, sperando altresì che vengano avviate delle strutturazioni di campagne di sensibilizzazione alla sterilizzazione dei cani privati che nella maggior parte dei casi sono il principio degli abbandoni per strada, così come suggerito da tempo - aggiunge Mangano -. Riteniamo che senza l’encomiabile lavoro svolto dalle associazione e volontari presenti sul territorio, che provvedono ogni giorno sia alla sopravvivenza che alla sterilizzazione degli amici a quattro zampe, la nostra città verserebbe in una situazione più critica rispetto a quanto lo sia adesso, pertanto diventa doveroso incrementare ogni tipo di collaborazione con gli operatori di zona e con gli enti governativi, regionali, nazionali ed europei affinchè vengano richiesti con somma urgenza dei fondi con cui poter intervenire”.

“Suggeriamo inoltre all’assessore incaricato di provvedere all’istituzione di un tavolo di lavoro pubblico permanente riguardo questa tematica che col tempo rischia di diventare critica e pericolosa, come già accaduto, nella speranza di riuscire a tutelare sia i cittadini augustani sia la vita degli animali che rischiano di essere avvelenati o danneggiati da coloro i quali pensano che la soluzione sia sterminarli”, conclude Mangano. La sezione dell’associazione U.N.A. di Augusta aderisce al comunicato dichiarando la propria disponibilità a consigliare i privati detentori di cani che avessero intenzione di sterilizzare i propri amici a quattro zampe.