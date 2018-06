Canicattini Bagni, presentato all’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei” lo Sprar “Obioma Iblei”

Un sistema di accoglienza diffusa ed integrata che avrà come protagonisti 9 nuclei familiari di migranti, composti da coppie genitoriale e i loro figli o nuclei monoparentali, mamme e bambini, beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo, che hanno già superato tutti i livelli di controlli e di valutazione da parte del Ministero dell’Interno, e che verranno distribuiti nei piccoli Comuni montani dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei”, Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino.

Il progetto, attivo dal 1 Giugno 2018, riguarda lo Sprar “Obioma Iblei – accoglienza diffusa nella Valle degli Iblei”, di cui è titolare l’Unione dei Comuni e gestore l’impresa sociale scs onlus Passwork di Canicattini Bagni, con una pluriennale esperienza nella gestione di servizi per immigrati.

“Obioma Iblei” è stato presentato ieri mattina nella sede dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei” a Palazzolo Acreide, dalla Presidente, Mirella Garro, Sindaco di Cassaro, assieme al collega di Buccheri, Alessandro Caiazzo, appena rieletto domenica, a quello di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, e ai nuovi primi cittadini di Buscemi e Palazzolo Acreide, Rossella La Pira, accompagnata dall’Assessore Salvatore Sanzio e dal neo Consigliere Gabriele Pinnisi, e di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, con lui la giovane Assessora ai Servizi Sociali, Giovanna Scollo e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Messina.

Presente anche il Presidente dell’impresa sociale Passwork che gestisce questa esperienza in Sicilia di Sprar diffuso nel territorio, Sebastiano Scaglione, e alcuni rappresentanti dell’equipe che assisterà e guiderà i migranti, il Coordinatore Andrea Baffo e l’Assistente Sociale Fabiola Amenta.

Le 9 famiglie di migranti che arriveranno nei sei Comuni iblei non saranno ospitati in un Centro unico, come ha spiegato Sebastiano Scaglione, ma in singoli appartamenti, per favorirne il percorso di autonomia anche gestionale: un nucleo ciascuno di massimo tre persone nei Comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro e Ferla); 3 nuclei familiari di massimo quattro persone ciascuno a Palazzolo Acreide; ed infine 2 nuclei familiari di massimo tre persone ciascuno a Sortino.

La prima coppia, composta da marito e moglie, lei incinta al settimo mese, arriverà domani pomeriggio a Buscemi dove ad accoglierla ci sarà la neo Sindaco Rossella La Pira con tutta la sua giunta e gli operatori di Passwork.

La seconda coppia (marito, moglie ed un bambino), arriverà invece nella cittadina di Cassaro del Sindaco Mirella Garro. Entro Luglio si completeranno gli arrivi anche negli altri Comuni interessati dal progetto.