Siracusa, omicidio Laura Petrolito: per il perito del tribunale Cugno "capace di intendere e volere"

Paolo Cugno capace di intendere e volere la notte del 17 marzo quando uccise la compagna Laura Petrolito nelle campagne tra Canicattini e Noto.

Questo quanto sostenuto oggi in aula dal perito del tribunale, Antonino Petralia, durante l'incidente probatorio. Ne dà notizia Live Sicilia.

In precedenza una perizia di parte, effettuata per conto della difesa dallo psichiatra Michele Lo Magro, era andata nella direzione opposta, allegando alla perizia anche una cartella clinica rilasciata dall’ospedale Umberto I che attestava un ricovero nel 2013 per Trattamento sanitario obbligatorio.

Lo psichiatra Petralia, invece, ha sostenuto che Cugno "è capace di partecipare consapevolmente al processo”, e che “non possiede la caratteristica di pericolosità sociale, attualmente”.