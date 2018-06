Rosolini, proclamato Giuseppe Incatasciato nuovo sindaco

E' stato proclamato ufficialmente, questa mattina, Giuseppe Incatasciato nuovo sindaco di Rosolini.

"Ringrazio – ha detto Incatasciato - tutta la Città. Questa fascia tricolore rappresenta le responsabilità che da oggi mi assumo nell’amministrare la città per i prossimi cinque anni. Spero quindi di essere all’altezza delle aspettative di quanti hanno riposto nella mia persona. Iniziamo subito a lavorare con grande dedizione nella più ampia collaborazione e apertura a quanti si vogliono spendere in favore della città. Auguro infine – ha concluso - un buon lavoro al Consiglio Comunale, che sarà proclamato nelle prossime settimane, con il quale cercheremo di lavora in sinergia per migliorare ancora di più il nostro comune".