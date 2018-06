Siracusa, Consiglio generale della Cisl Medici

Carenza di organico, liste di attesa, strutture ospedaliere da potenziare. Di questo si è parlato al Consiglio generale della Cisl Medici Ragusa Siracusa convocato dal segretario generale di categoria, Vincenzo Romano, alla presenza del segretario nazionale Biagio Papotto e del segretario generale UST Paolo Sanzaro.

E' stato evidenziato come ci siano problemi per i turni di ferie e di riposo dei medici, come le liste di attesa siano inaccettabili ed è stata sollecitata la ristrutturazione degli ospedali della Provincia aretusea