Carlentini, rapina e sequestro di persona in concorso: 1 anno e 10 mesi di reclusione per 43enne

I Carabinieri di Carlentini, ieri sera, hanno arrestato, Diego Bonaccorso, di Carlentini, coniugato, pregiudicato, 43 anni, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. L'uomo deve espiare la pena detentiva di un anno e 10 mesi di reclusione per i reati di rapina e sequestro di persona in concorso, commessi a Catania nel 2015. L’arrestato è stato trasferito alla Casa di Reclusione di Brucoli - Augusta.