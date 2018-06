Siracusa, droga e materiale per il confezionamento nascosto in vecchia tv: arrestata 38enne

Carabinieri e unità cinofile ancora impegnate in un servizio di controllo e repressione del fenomeno dello spaccio di droga. Ieri mattina, è stata arrestata Francesca Alì, 38 anni, disoccupata siracusana, con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La donna, a seguito di perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di 4 panetti di hashish del peso complessivo di 400 grammi, 5 grammi di cocaina e 10 grammi di sostanza da taglio, e materiale per il confezionamento dello stupefacente, tutto ben nascosto all’interno di un vecchio televisore.

La donna quindi è stata dichiarata in arresto e sottoposta agli arresti domiciliari