Pachino, ritrovati due mezzi agricoli rubati

Sono stati ritrovati due mezzi agricoli rubati a due imprenditori, rispettivamente di Scicli e di Pachino.

Nel primo caso si tratta di un escavatore del valore di 50.000 euro, rubato il 5 giugno scorso in Contrada Scibini a Pachino, all’interno di un appezzamento di terreno dove si stavano effettuando lavori di movimento terra per conto di una azienda agricola in cui si sarebbero dovute istallare delle serre. Il mezzo è stato ritrovato ieri pomeriggio in Contrada Balatazza, all’interno di un casolare abbandonato.

Il 30 aprile un altro imprenditore agricolo, denunciava il furto del proprio autocarro Iveco Daily, rubato all’interno della propria azienda agricola in Contrada Burgio di Noto. Sempre ieri pomeriggio l'autocarro è stato trovato all’interno del cortile di un altro casolare abbandonato in Contrada Burgio a qualche chilometro da dove era stato asportato.

I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.