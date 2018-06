Noto, auto investe veicoli parcheggiati: in 2 denunciati per falso ideologico

Due persone di 54 e 20 anni di Noto denunciati dalla Polizia per falso ideologico in concorso.

Alle 18.30 del 30 maggio scorso, in via Cavour un'auto con a bordo un uomo e una ragazza finisce contro un palo. La versione fornita dai due insospettiva gli agenti che hanno condotto ulteriori accertamenti. Le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza hanno accertato che l'auto condotta dalla ragazza, oltre a finire sul palo, ha investito gli altri veicoli parcheggiati vicini.