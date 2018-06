Carlentini, in possesso di marijuana: denunciato

Un normale controllo che ha portato, ieri, alla denuncia di V.M., 21 anni, residente a Carlentini, accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga. L'uomo alla vista dei Carabinieri ha mostrato un certo nervosismo che ha portato i militari a procedere alla perquisizione. Il 21enne è stato trovato in possesso di 11 grammi di marijuana chiusa dentro una busta di plastica. Nel garage sono stati trovati altri 8,5 grammi della stessa sostanza e due bilancini di precisione

Parte della droga era già divisa in dosi e contenuta all’interno di involucri in alluminio.