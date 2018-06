Siracusa, parte il progetto Punta Maddalena tra cultura, storia e sport

Nasce a Siracusa "Punta Maddalena", uno dei primi progetti nati dalla sinergia tra l’Agenzia del Demanio e investitori privati grazie al programma “Valore Paese Fari” dell’Agenzia del Demanio in collaborazione con il Ministero della Difesa e con quello dei Beni Culturali. La ex caserma di Punta del Pero è stata affidata in concessione alla società Limen srl. Il progetto nasce con la visione di rendere quel tratto di costa uno spazio aperto ad attività interdisciplinari: dalla cultura e didattica con i laboratori dedicati alle scuole, agli sport acquatici , attraversando la scoperta del territorio grazie ai percorsi naturalistici e alla possibilità di approfondire storia e cultura con punti di realtà virtuale.

Saranno allestiti dei laboratori didattici per bambini, adulti e ragazzi per favorire la conoscenza dell'ecosistema del porto grande per scoprire la biodiversità della penisola della Maddalena. Alla parte scientifica sarà affiancata anche quella storica. La struttura proporrà dei laboratori narrativi alla scoperta della storia del porto grande. Alla rievocazione storica e al racconto si unisce inoltre l’utilizzo della realtà virtuale, modalità innovativa di entrare in contatto con la città. Punta Maddalena sarà anche approdo per gli sport del mare.