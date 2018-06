Vieta a alunnno di andare in bagno, maestra condannata a Palermo

Una maestra elementare di 57 anni residente a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, è stata condannata dal Tribunale di Termini Imerese a 2 mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti di un alunno che frequentava la prima elementare in un istituto di Casteldaccia. I fatti, come riporta il sito Palermotoday, risalgono all’anno scolastico 2010-11. L’insegnante avrebbe tenuto in classe dei modi particolarmente duri nei confronti dei giovani studenti, sfociati in percosse e nel divieto di potersi recare in bagno. A far scattare le indagini erano stati i genitori di un bambino di 6 anni che aveva raccontato in famiglia i modi autoritari della maestra. Il processo si è concluso ieri in primo grado con la condanna dell’insegnante per abuso nei mezzi di correzione e percosse. Decisiva, ai fini della sentenza, si è rivelata la testimonianza del bambino durante l’istruttoria dibattimentale: il piccolo, assistito da una psicologa, ha confermato ogni accusa riferendo, tra l’altro, di avvertire ancora una sensazione di frustrazione e depressione al semplice ricordo di quei fatti.