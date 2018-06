Pachino, animali domestici nei luoghi pubblici: scatta l’ordinanza

Il Comune di Pachino ha redatto un'ordinanza con le regole per i proprietari o conduttori degli animali legate alla custodia e alla condotta, alla detenzione di strumenti di raccolta delle deiezioni e le relative sanzioni per chi trasgredirà che vanno da 28 euro fino a 500 euro.

"Esiste un disagio – ha detto il sindaco, Roberto Bruno – determinato sia dalla noncuranza, con la quale, sovente, le deiezioni canine vengono abbandonate in strade, marciapiedi, piazzette, aiuole o nel verde pubblico. Con questa regolamentazione stiamo cercando di porre un argine al fenomeno, responsabilizzando i cittadini a farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente, attrezzandosi per rimuovere tempestivamente gli escrementi, ripristinando lo stato dei luoghi a tutela del decoro e della salute pubblica".