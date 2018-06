Cassibile, 45enne si suicida per la fine della sua relazione sentimentale

Vicini e conoscenti non lo incontravano da qualche giorno. Ieri hanno dato l'allarme alla Polizia e l'irruzione in casa ha confermato i sospetti. Il 45enne di Cassibile era impiccato e la sua morte risaliva ad alcuni giorni prima. Gli accertamenti della Polizia, ancora in corso, vanno verso l'ipotesi del suicidio che, secondo quanto finora accertato, sarebbe stato determinato dalla fine della relazione sentimentale con la compagna. In casa non è stato trovato alcun biglietto, ma gli investigatori della Squadra Mobile, che stanno ricostruendo il quadro della vita dell'uomo, hanno ristretto il campo a questa ipotesi.