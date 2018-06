Eccesso di mortalità tra il 4 e il 5% per chi vive nei pressi dei siti contaminati Sin, tra questi c'è anche Priolo

Nelle aree intorno ai Siti contaminati di interesse nazionale (Sin,) e tra questi c'è Priolo, si continua a registrare un eccesso di mortalità rispetto tra il 4 e il 5%.

Questo quanto ha reso noto ieri l'ultimo aggiornamento dello studio Sentieri coordinato dall’Istituto superiore di sanità che si ferma a fine 2017.

Secondo lo studio, i decessi sono causati da tumori, malattie dell'apparato cardiocircolatorio. Nelle stesse zone si registra un'incidenza dei tumori di +9% per i bambini e giovani fino a 24 anni rispetto a chi vive in zone meno inquinate.

I dati disaggregati per singolo Sin saranno pubblicati solo dopo l’estate, ma è già possibile dire che tra le forme di cancro più ricorrenti ce ne sono alcune con una connessione forte a cause ambientali. Cosa questa che ripropone, con ancor maggiore urgenza il problema delle bonifiche.