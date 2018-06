Priolo, la candidata sindaco Giusy Valenti: "Lavoriamo tutti per il nostro paese"

"Complimenti agli eletti, ma riteniamo di aver raggiunto in soli tre mesi un ottimo risultato che non disperderemo".

Così la candidata sindaco di Priolo, Giusy Valenti, commenta il risultato delle elezioni amministrative che hanno visto vincere Pippo Gianni.

"Lavoriamo lo stesso tutti per il paese. Abbiamo bisogno di idee e passione civica. Prendiamo atto della scelta dei cittadini, facciamo i nostri migliori auguri a Gianni per la sua vittoria e speriamo che riesca a risolvere i problemi che attanagliano il nostro paese con serietà e cultura di governo".