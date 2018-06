Siracusa, case popolari: arrivano oltre 640mila euro per i lavori

La Regione stanzia oltre 640 mila euro per i lavori delle case popolari di via Algeri n.78, via Luigi Cassia n.69 e via Algeri n.104-106 a Siracusa. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"La provincia di Siracusa è stata quella che maggiormente ha beneficiato della Legge Lupi e delle mie attività parlamentari" - dice