Il barcone della morte rimane ad Augusta, Milano rinuncia

“Ringraziamo il Sindaco di Milano, Beppe Sala, per aver rinunciato al trasferimento a Milano del barcone naufragato il 18 aprile 2015 a largo della Libia, oggi situato ad Augusta e divenuto simbolo della solidarietà di tutti gli augustani. Più volte avevamo ribadito che il barcone dovesse rimanere ad Augusta anche per far evitare allo Stato una ingente spesa, di circa 600mila euro, per lo spostamento del barcone da Augusta a Milano”.

Lo dichiara in una nota stampa Manuel Mangano, presidente nazionale dell’Associazione Bella Storia e segretario dei Giovani Democratici di Augusta, che dal primo istante si è battuto per evitare lo spostamento del barcone. “Ci auguriamo che l’amministrazione comunale di Augusta non sprechi la fondamentale occasione di valorizzare il nostro territorio e lo spirito di accoglienza degli augustani, contrariamente a quanto sta avvenendo in questi ultimi giorni con la chiusura dei porti voluta dal Governo M55-Lega”, conclude Mangano.