Priolo, vasto incendio di sterpaglie: l'autostrada Siracusa-Catania chiusa al traffico

Un vasto incendio di sterpaglie si è sviluppato poco dopo le 13 lungo l'autostrada Siracusa-Catania, all'altezza di Priolo.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco e la Polizia stradale. L'asse autostradale è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire ai pompieri di operare in sicurezza. Per gli automobilisti sono a disposizione due uscite obbligatorie a Priolo sud e a Cava Sorciaro.

Il fumo è ben visibile dal centro abitato di Priolo.