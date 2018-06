Siracusa, Prossima: Valeria Troia "Non raggiunto il 5%, ma noi andremo avanti"

"Pur non avendo ottenuto l’obiettivo del 5%, riteniamo l’esordio di Prossima un evento positivo e d’innovazione nel nuovo contesto politico di Siracusa" - parla così Valeria Troia, coordinatrice e promotrice del movimento “Prossima – La città delle persone”, commentando l’esito delle elezioni amministrative appena concluse.

"L’attività politica di Prossima, sotto forma di “laboratorio politico” non si fermerà - “andremo avanti con le nostre attività, come già annunciato in campagna elettorale – spiega ancora Valeria Troia – per diventare strumento di interlocuzione con la nuova Amministrazione comunale. Ci confronteremo con il nuovo sindaco e con la sua squadra di governo, in maniera costruttiva e propositiva, coltivando con la cittadinanza attiva un nuovo amore verso la Politica e l’impegno civico in favore della città”.