Siracusa, pesca nel Porto Grande: sorpresi in 2

Stavano effettuando pesca subacquea di notte nei pressi del Porto Grande di Siracusa, quando sono stati sorpresi dalla Polizia marittima della Guardia Costiera di Siracusa. I militari operanti si sono appostati per non essere individuati da una terza persona che a terra faceva la sentinella. Poco prima delle due i due sub uscivano dall’acqua dirigendosi verso l’autovettura, ma sono stati bloccati e identificati. Per loro una sanzione di 4000 euro ciascuno, il sequestro dell’attrezzatura utilizzata e del pescato, 5 chili in tutto, donato ad un istituto caritatevole.