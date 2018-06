Marzamemi, nuova pista ciclopedonabile: progetto alla Regione

Pachino tra i i due Comune della Provincia a cui è stato finanziato dalla Regione per una nuova pista ciclopedonabile che sarà realizzata a Marzamemi.

"La riqualificazione della pista - ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno - contribuirà a migliorare la disciplina della zona a traffico limitato del centro urbano della frazione e anche il traffico veicolare che si snoda nelle vie attorno al borgo".

Nello specifico la pista si svilupperà sulla scia di quella esistente, tra viale Paolo Calleri (ex viale Lido) e via Montoneri e l’importo complessivo sarà di 39.072,15 euro di cui una compartecipazione del 15 per cento (5.860,00 euro) da parte del Comune.

"Il progetto è stato inviato alla Regione - ha detto l'assessore l’assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica, Gianni Scala - e siamo in attesa della validazione. Dopodiché partiranno i lavori".