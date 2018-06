Noto, ruba in casa di 2 sposi: denunciato

Approfitta dell'assenza dei padroni di casa che si stavano sposando per fare razzia di oggetti preziosi. Un 30enne viene identificato e denunciato dalla Polizia.

E' accaduto nel nel primo pomeriggio del 9 giugno, in Ronco Murè a Noto. Dopo aver scavalcato la recinzione e forzata la porta d’ingresso, l'uomo è entrato in casa e ha portato diversi oggetti. Le indagini della Polizia hanno consentito di risalire all'auto e al suo proprietario, trovato in possesso degli oggetti rubati ai due sposi: due orologi, un telefono cellulare e una medaglia. La refurtiva è stata consegnata ai legittimi proprietari il giorno successivo la celebrazione delle nozze.