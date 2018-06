Siracusa, in arrivo nuovi agenti a Cavadonna

Sarà rimpinguato l'organico del personale di Polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Cavadonna. Lo comunica il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in una nota nella quale specifica che l'invio del nuovo personale avverrà al termine del 173° corso per l'immissione in ruolo dei 1300 neo agenti.

Il personale in forza a Siracusa, proprio per i turni estenuanti cui da tempo erano sottoposti, avevano dato vita nelle ultime settimane all'autoconsegna nalla struttura carceraria come forma di protesta per richiamare l'attenzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Soddisfatto Sebastiano Bongiovanni Dirigente Nazionale Federale dell’Ugl Polizia Penitenziaria: "Le richieste e le iniziative delle donne e agli uomini della polizia penitenziaria del carcere di Siracusa ha finalmente dato i suoi frutti. Un documento ufficiale da parte del Dap dà ragione all’Ugl. La Ugl Polizia Penitenziaria, grazie all’impegno del suo leader Alessandro De Pasquale, ha attivato tutti i canali possibili per trovare una soluzione. Adesso - conclude Bongiovanni - vedremo gli sviluppi della vicenda e se il Dap ha davvero intenzione di inviare il personale".