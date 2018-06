Siracusa in piazza, #apriteiporti

Anche a Siracusa le associazioni si mobilitano per riaprire i porti all'arrivo dei migranti.

Si sono date appuntamento per oggi alle 18,30 in piazza Archimede davanti alla Prefettura per chiedere al Governo che vengano riaperti immediatamente i porti italiani. La manifestazione è promossa da Arci, Arciragazzi 2.0, Accoglierete, Amnesty Gruppo 86, Astrea in memoria di Stefano Biondo, Emergency, Legambiente, Rete della Conoscenza , Unione Degli Studenti, Stonewall, Zuimama Arciragazzi, Parrocchia di Bosco Minniti, Rete Degli Studenti, Centro Pio La Torre.