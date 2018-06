Siracusa, elezioni amministrative: è ballottaggio tra Ezechia Paolo Reale e Francesco Italia

I cittadini siracusani saranno nuovamente chiamati alle urne il 24 giugno per il ballottaggio. A contendersi la poltrona di primo cittadino i candidati Ezechia Paolo Reale che ha di poco superato il 37% e Francesco Italia che ha sfiorato il 20%.

La lista più votata è quella del Movimento cinque stelle, seguiti da Forza Italia e poi la lista Cantiere Siracusa.

La provincia di Siracusa ancora una volta si conferma roccaforte grillina a fronte di un nome conosciuto in città da soli due mesi, e cioè Silvia Russoniello, così come peraltro ci ha dichiarato lei stessa in un'intervista ieri sera a Siracusapost.it.

Ritorno della bandiera azzurra di Forza Italia in una città che sembrava lontana da quest'ultimo partito, come confermato dai dati delle scorse elezioni politiche.

E infine un terzo posto per le liste più votate se lo aggiudica la lista fondata da Gianluca Scrofani, ex assessore della giunta Garozzo e adesso assessore designato nella eventuale giunta reale.