Siracusa, minacciano un uomo con un bastone per rubargli l'automobile

Avrebbero provocato un incidente stradale per poi scendere dal mezzo e minacciare con un bastone la vittima di lasciare a loro l'automobile sulla quale viaggiava.

E' successo nella nottata appena trascorsa, in Traversa Mulino Marino, nel Siracusano. A raccontare tutto ai carabinieri la vittima. Secondo quest'ultima, infatti, gli autori delle minacce sarebbero stati in tre.

L’autovettura abbandonata dai tre, dai primi accertamenti, è risultata essere sottoposta a sequestro e sembrerebbe inoltre anch’essa oggetto di furto.

Indagini in corso.