A Priolo successo e grande festa per Pippo Gianni che ottiene il 43,57% dei voti

Per sei dei nove Comuni della provincia di Siracusa in cui si è votato per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale c'è il dato definitivo e il nome del nuovo primo cittadino.

A Priolo torna a prendere la guida del Comune Pippo Gianni che ha ottenuto il 43,57% delle preferenze. Grande festa all'alba per lui a Priolo con tanto di fuochi d'artificio.

A Buccheri è stato eletto sindaco Alessandro Caiazzo con il 63,42% delle preferenze. A Buscemi Rossella La Pira è stata eletta sindaco con il 51,14% dei voti. A Palazzolo Acreide Salvatore Gallo vince la competizione elettorale con il 30,55%. a Francofonte si impone Daniele Nunzio Lentini con il 38,81% di preferenze. A Portopalo il nuovo sindaco e Gaetano Maria Montoneri che ha raccolto il 35,78% dei voti espressi.