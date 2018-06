Siracusa, elezioni amministrative: verso il ballottaggio tra Ezechia Paolo Reale e Francesco Italia

E' ballottaggio. Il dato non è ancora consolidato: le sezioni scrutinate, infatti, sono ancora poco meno della metà alle 3 e mezza di notte, ma oramai il trend è stato delineato.

Le elezioni amministrative a Siracusa non si fermano qui, e questa lunga notte del 10 giugno non finisce qua. Pare, infatti, che il 24 giugno i cittadini siracusani saranno nuovamente chiamati alle urne per scegliere il sindaco di Siracusa tra Ezechia Paolo Reale e Francesco Italia.

Degli altri candidati, sempre su numeri ancora provvisori, pare che non abbia raggiunto la soglia del 5% soltanto il candidato della Lega, Ciccio Midolo.

Basso il dato per Fabio Granata. Intorno al 7% Giovanni Randazzo. Appena sopra il 13% Fabio Moschella, superato dalla candidata di m5s Silvia Russoniello.

