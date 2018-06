Siracusa, elezioni amministrative: crolla l'affluenza e si ferma a 55,27% oltre 10 punti meno rispetto al 2013

Crolla l'affluenza alle urne a Siracusa per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Alle 23 il dato si è fermato a 55,27% contro il 66,20% del 2013.

In quell'occasione si votò anche il lunedì. Hanno votato 57.043 siracusani su 103.213 aventi diritto.

Per i Comuni della provincia questi i dati dell'affluenza definitiva: Buccheri 47,08%, Buscemi 69,09%, Francofonte 58,53%,Palazzolo Acreide 59,90%, Portopalo 74,06%, Carlentini 65,51%, Priolo 74,32%, Rosolini 62,05%.