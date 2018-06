Siracusa, elezioni amministrative: alle 19 l'affluenza sale al 38,09%

Sono proseguite senza intoppi le operazioni di voto nelle 123 sezioni di Siracusa in cui si vota per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Alle 19 l’affluenza alle urne è stata del 38,09 per cento: hanno votato 39.321 siracusani su 103.213 aventi diritto. Alla stessa ora, alle Amministrative del 2013, aveva votato il 32,36 per cento degli elettori, pari a 33.562 su 103.718.

La prossima e ultima rilevazione sarà alle 23.

I duplicati della tessera elettorale si rilasciano in via San Sebastiano 71, mentre i cambi di domicilio da applicare alle tessere elettorali si rilasciano in via San Metodio 32. Per questi adempimenti i due uffici rimarranno aperti fino alla chiusura dei seggi, alle 23.

Nei Comuni della provincia chiamati al voto a Buccheri ha votato il 35,39%, a Buscemi il 48,25%, a Carlentini il 43,15%, a Francofonte il 35,60%, a Palazzolo Acreide il 42,99%, a Priolo il 56,47%, a Portopalo il 52,25%, a Rosolini il 44,23%. Gli unici due Comuni dove l'affluenza risulta in calo sono Buscemi e Portopalo.

Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.