Siracusa, elezioni amministrative: l'affluenza alle urne alle 12 è stata del 17%

Sono cominciate e proseguono regolarmente le operazioni di voto nelle 123 sezioni di Siracusa in cui oggi si vota per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. Sono stati 31 i presidenti di seggio sostituiti.

Alle 12 l’affluenza alle urne è stata del 17%: hanno votato 17.549 siracusani su 103.213.

Alle amministrative del 2013 alle ore 12, l’affluenza alle urne era stata del 12,86 per cento: avevano votato 13.333 elettori su 103.718. In quella tornata si poteva votare anche di lunedì.

Tutti in incremento anche i dati degli altri Comuni della provincia aretusea chiamati al voto: a Buccheri ha votato il 12,99%, a Buscemi il 21,92%, a Carlentini il 18,96%, a Francofonte il 14,97%, a Palazzolo Acreide il 20,07%, a Portopalo il 21,55%, a Priolo il 25,62%, a Rosolini il 20,48%, a

La prossima rilevazione alle 19.