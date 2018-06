Solarino, ubriaco minaccia di morte il padre: intervengono i Carabinieri

In piena notte, ubriaco, va sotto casa del padre e comincia a suonare insistentemente il citofono minacciandolo di morte per farsi aprire.

E accaduto questa notte a Solarino: il genitore, non riuscendo a far desistere il figlio dal suo comportamento e preoccupato, ha deciso di chiamare i Carabinieri per chiedere aiuto prima che la situazione degenerasse. Alla vista dei militari dell’Arma, l'uomo si è calmato e non è stato necessario prendere provvedimenti nei suoi confronti. Di comune accordo con i familiari, è stato riaccompagnato nella propria abitazione.