Lentini, 54enne denunciato per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale

Dovrà rispondere di oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale un 54enne di Lentini.

La Polizia era intervenuta in via Mercadante per una lite in famiglia: alla vista degli agenti l'uomo, un 54enne, ha dato in escandescenze, inveendo contro di loro. Nella sua abitazione, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto una pianta di marijuana e, l'uomo è stato denunciato anche per possesso di sostanza stupefacente.