Siracusa, amministrative: oggi cittadini alle urne per eleggere sindaco e consiglieri comunali. Seggi aperti dalle 7 alle 23

Oggi la città di Siracusa è chiamata alle urne per eleggere il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunali. I seggi, costituiti ieri tutti in maniera regolare, resteranno aperti dalle 7 alle 23.

Lo spoglio delle schede elettorali comincerà subito dopo la chiusura dei seggi, e continuerà tutta la notte.

Hanno diritto al voto i residenti a Siracusa che hanno compiuto i 18 anni. Per votare è necessario recarsi al seggio d'appartenenza forniti di tessera elettorale.

Sarà eletto sindaco il candidato che ottiene il 40 percento dei voti. Nel caso in cui nessuno dei sette sfidanti dovesse raggiungere questa percentuale, si andrà al ballottaggio tra i due candidati risultati più votati, essendo Siracusa un comune con più di 15mila abitanti. Anche in questo turno di amministrative, infatti, si applica un sistema elettorale maggioritario a doppio turno per i comuni con una popolazione che supera i 15mila abitanti, mentre in quelli con popolazione pari o inferiore ai 15mila abitanti si utilizza il maggioritario a turno unico. L'eventuale ballottaggio si terrà il 24 giugno.

In occasione della consultazione elettorale sarà sospesa la Ztl in Ortigia, dalle 11 del 10 giugno alle 2 di lunedì 11 giugno.

SiracusaPost.it seguirà in aggiornamento costante lo spoglio delle schede elettorali e vi proporrà le prime interviste dai comitati dei candidati a sindaco.