Siracusa, dilaga il problema della violenza sulle donne

Un dramma, quello della violenza sulle donne, che non accenna a dare tregua e che si consuma sempre più spesso tra le mura domestiche.

In una sola giornata, solo a Siracusa, quattro richieste di aiuto ai Carabinieri. Già alle 8 di mattina una donna sarebbe stata aggredita dal figlio, a seguito di una accesa lite.

Poco dopo un padre avrebbe picchiato la figlia. Nel pomeriggio due richieste d’intervento per liti fra coniugi, in un caso lite solo verbale per futili motivi, nell’altro invece a causa di una presunta somma di denaro dovuta.

Le donne sono state tutte soccorse