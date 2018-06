Siracusa, antidroga: 5 segnalazioni, 1 minore

Intensificati i controlli antidroga dei Carabinieri per le vie della città di Siracusa in orari notturni e diurni.

Il risultato è stato: la segnalazione di 5 persone alla Prefettura per detenzione di modica quantità di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina, hashish e marijuana, tutte nei confronti di giovani fra i 17 e i 30 anni, sorpresi con le proprie autovetture e ciclomotori, nei pressi di zone della città già tristemente note per la continua e incessante attività di spaccio. Ai 5 giovani inoltre è stata ritirata la patente di guida.

I controlli continueranno nelle prossime ore.