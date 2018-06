Avola, carenze igienico sanitarie e mancanza di autorizzazione: chiuso un supermercato

Riscontrate gravi carenze igienico sanitarie in un supermercato ad Avola. Per questo motivo i Carabinieri di Siracusa e i Nas di Ragusa hanno disposto la chiusura di un supermercato. Il titolare dell'esercizio commerciale, inoltre, aveva attivato un deposito alimenti senza la prevista autorizzazione. Sanzione per 200 mila euro