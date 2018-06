Augusta, integrate 6 unità di personale infermieristico all'Ospedale Muscatello

Saranno integrate sei unità di personale infermieristico all'Ospedale Muscatello di Augusta.

“Un risultato importante raggiunto dopo le rivendicazioni della Cisl in questi ultimi mesi – ha detto il segretario generale della Funzione pubblica della Cisl di Siracusa e Ragusa, Daniele Passanisi, a seguito dell’incontro che si è avuto ieri mattina tra il direttore sanitario dell’Asp e i direttori sanitari dei vari presidi ospedalieri. – l’incremento del personale garantisce un miglioramento nella qualità del servizio erogato all’ospedale “Muscatello” in favore dell’utenza, evitando disagi al personale nell’organizzazione dei turni e delle ferie, scongiurando l’accorpamento delle Unità Operative e, di conseguenza, il rischio di ridimensionamento del numero dei posti letto. Soddisfazione e ringraziamento quindi al direttore sanitario Anselmo Madeddu e al direttore amministrativo Giuseppe Di Bella per gli impegni presi”.