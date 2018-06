Stampava falsi biglietti bus, Gdf sequestra tipografia a Bagheria

I finanzieri del Gruppo di Palermo, nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo, hanno individuato e sequestrato a Bagheria una tipografia abusiva dove sono stati rinvenuti quasi 5.000 biglietti contraffatti dell’AMAT appena stampati. Le Fiamme Gialle erano da giorni sulle tracce di un 54enne bagherese, M.C., sospettato di dedicarsi alla stampa di falsi titoli di viaggio da utilizzare sui mezzi pubblici di Palermo. Le indagini svolte – spiega una nota della Gdf – hanno fatto convergere l’attenzione su un locale e quando l’idea che all’interno fossero in corso operazioni di stampa ha trovato riscontro, è scattato il blitz che ha permesso di sorprendere il “tipografo” in piena attività, intento cioè alla produzione e al confezionamento in blocchetti dei falsi titoli di viaggio dell’impresa di trasporto palermitana.